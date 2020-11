De politie Zeeland-West-Brabant gaat nog eens in de archieven zoeken naar het verleden van de Orde der Transformanten, een beweging die in het begin van deze eeuw is opgericht en die toen gehuisvest was in het Brabantse Hoeven.

De beweging heeft daar nog steeds een onderkomen, maar de hoofdvestiging is nu in Klooster Graefenthal in het Duitse Asperden, net over de grens bij Nijmegen.

De 58-jarige leider van de orde, die door de Duitse politie sekteleider wordt genoemd, is vorige maand opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen, mishandeling, verkrachting en vrijheidsberoving. Het seksueel misbruik van kinderen en het geweld zou tussen 2006 en 2008 hebben plaatsgehad in de woongemeenschap in Hoeven. Daar zijn toen wel meldingen van gedaan, maar dat heeft nooit tot een arrestatie of een strafzaak geleid.

De politie loopt nu de archieven nog eens na, ook om de Duitse collega's te helpen, zegt een woordvoerder. Ook wordt met Nederlandse oud-politiemensen gesproken. "Wellicht kijken we nu met andere ogen naar bepaalde zaken dan toen. Maar we willen geen enkele verwachting scheppen", benadrukt de zegsman van de politie.

De 58-jarige Nederlander zit nog steeds in de cel in Duitsland. De orde zegt dat alle beschuldigingen tegen hem uit de koker van één persoon komen. Dat zou de ex-minnaar zijn van een 25-jarige vrouw die bij de orde hoort. Deze vrouw werd bij een politie-inval in het klooster meegenomen, omdat ze tegen haar wil zou worden vastgehouden.