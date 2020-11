Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van dertig jaar geëist tegen Dennie van der Z., die schuldig zou zijn aan een liquidatie, vijf pogingen tot moord en verschillende brandstichtingen. Volgens justitie werden de aanslagen in opdracht uitgevoerd, maar is onbekend in opdracht van wie.

De 23-jarige Nijmegenaar is volgens justitie schuldig aan de moord op Henk Baum uit Nistelrode. De man werd op 22 maart 2018 doodgeschoten in zijn auto in de Noord-Brabantse plaats Schaijk.

Op bewakingsbeelden is te zien dat Baum kort voor zijn dood gevolgd werd door een blauwe Ford Fiesta. Eenzelfde model werd door de politie vlak bij de plaats delict aangetroffen. Er was tevergeefs geprobeerd de auto in brand te steken. In het voertuig werd DNA van Van der Z. aangetroffen.

Van der Z. heeft toegegeven dat hij die dag in de Ford Fiesta zat, omdat hij contact moest leggen met Baum over hennep. "De verdachte zegt dat hij tijdens het achtervolgen van Baum door zijn contactpersoon tot stoppen werd gemaand en dat hij de auto moest verlaten", aldus de officier van justitie, die dit verhaal als ongeloofwaardig kwalificeert.

De overtuiging van het OM is dat Van der Z. niet alleen was en dat hij de moord samen met andere onbekend gebleven personen in opdracht heeft uitgevoerd.

Van der Z. zou ook schuldig zijn aan brandstichtingen

Voorafgaand aan de liquidatie zou de verdachte zich begin 2018 ook schuldig hebben gemaakt aan een reeks brandstichtingen en een granaataanslag die volgens het OM als "terroristisch" omschreven kunnen worden: "Bedoeld om angst te zaaien." Vijf van die aanslagen worden gekwalificeerd als poging tot moord.

Een van de slachtoffers van die brandstichtingen was Arie den Dekker. Tot tweemaal toe werd geprobeerd om brand te stichten in zijn woning in Oss, de tweede poging was succesvol. Den Dekker wist te ontkomen, maar twee honden van hem kwamen om.

De 54-jarige Den Dekker was in 2018 getuige van een liquidatie en vertelde de politie wat hij had gezien. Hierin schuilt mogelijk het motief voor de brandstichting. De man kwam in een beschermingsprogramma terecht, maar werd hier ook weer uitgezet. Ten einde raad stak hij zichzelf in juli van dit jaar in brand. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Het OM heeft een gevangenisstraf van twintig jaar voor de moord op Baum geëist en tien jaar voor de aanslagenreeks.