Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak tegen de voormalige partner van de gedode Halil Erol onlangs geseponeerd, zo maakt de advocaat van de vrouw vrijdag bekend. Zijn cliënte hoopt dat er nu "daadwerkelijk een einde komt aan de verdachtmakingen in haar richting", zegt haar raadsman Erik Stoeten.

De vrouw is in de afgelopen jaren meerdere keren opgepakt, maar heeft betrokkenheid altijd ontkend.

In september kreeg een kennis van haar, Matthias M., tien jaar cel en tbs opgelegd voor het doden en in stukken zagen van Erol. Hoewel een 'smoking gun' ontbrak, is zijn DNA gevonden op de hoes en de zakken waarin delen van het slachtoffer zijn aangetroffen.

Erol verdween tien jaar geleden en zijn lichaamsdelen werden op meerdere plekken in het land teruggevonden. Het OM zei tijdens de zittingen te vermoeden dat M. de man doodde omdat Erol zijn vrouw zou hebben geslagen en lastigviel.

Erol was op de dag van zijn verdwijning op bezoek bij M. en diens vriendin. De ex van het slachtoffer verklaarde later dat ze hem die avond heeft gezien, maar het OM zei dat niet te geloven.

M. is eerder veroordeeld voor het in 1998 verkrachten en vervolgens doodtrappen van de 29-jarige fysiotherapeut Anne-Marie van Loon. Erol verdween enkele maanden nadat M.'s tbs was beëindigd.