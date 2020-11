Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) hebben vrijdag levenslang opgelegd gekregen voor het vermoorden van vier mannen in een growshop in Enschede. Volgens de rechtbank in Almelo gaat het om een "zeer koelbloedige executie".

De slachtoffers, Maijkel Akfidan (27), Artur Sargsyan (34), Tuan Nguyen (43) en Max Klaassen (62), zijn op 13 november 2018 met meerdere kogels van dichtbij in het hoofd omgebracht. "Ze zijn afgemaakt. Afgemaakt als beesten", zo zei de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak.

Uit onderzoek is gebleken dat waarschijnlijk twee van de drie verdachten geschoten hebben, maar dat maakt voor het opleggen van de straffen niet uit. De rechtbank oordeelt namelijk dat de drie mannen nauw hebben samengewerkt.

"In een tijdsbestek van twaalf minuten zijn vier slachtoffers omgebracht. Negen van de tien afgevuurde schoten waren direct dodelijk. Het kan niet anders dan dat ze hun plannen hebben afgestemd met elkaar." De rechtbank vindt, gezien het kille handelen en het feit dat de mannen voldoende tijd hadden om zich te beraden, dat moord bewezen is.

"Alsof er niets was gebeurd, hebben de verdachten hun leven daarna gewoon weer opgepakt. De nabestaanden met veel vragen achterlatend", aldus de rechtbank. "De nabestaanden zullen moeten leven met het feit dat hun geliefden met zinloos geweld uit het leven zijn gerukt."

Het is nog altijd onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het pand. Mogelijk eiste Camil A., die eerder in de growshop heeft gewerkt, samen met zijn zoons geld van Sargsyan. De andere slachtoffers waren vermoedelijk getuigen en zijn mogelijk daarom om het leven gebracht. Zo is het lichaam van Klaassen half onder een bank gevonden, waarschijnlijk omdat hij zich probeerde te verstoppen na het horen van de schoten.

De growshop in Enschede. (Foto: ANP)

Volop forensisch bewijs gevonden

Tegen Camil A. en zijn zoons is volop bewijs gevonden. Zo zijn ze gefilmd terwijl ze in een auto in de buurt van de plaats delict zaten en is de vingerafdruk van een van hen gevonden op een kogelhuls. Ook is bloed van een van de slachtoffers in hun auto gevonden en zijn afdrukken van de schoenzolen van Dejan en Denis gevonden in het bloed in de growshop.

Na de schietpartij droegen ze plots andere kleding en hadden ze ook opeens beschikking over een groot bedrag aan contant geld. De verdachten wilden gedurende de rechtszaak inhoudelijk niets zeggen.

Medeverdachten wisten volgens rechtbank niet van plannen

In de zaak zijn ook medeverdachten veroordeeld. Dennis van D. (34) heeft elf maanden cel gekregen vanwege het voorhanden hebben van vuurwapens. Zizi W. (30) kreeg veertien maanden cel opgelegd, omdat zij bemiddelde tussen Van D. en de hoofdverdachten. Laatstgenoemden waren voor de schietpartij op zoek naar wapens, al is niet vastgesteld of de bij de schietpartij gebruikte wapens door Van D. geleverd zijn.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de medeverdachten wisten van de moordplannen van de familie A. en dus zijn ze daarvan vrijgesproken. Een derde verdachte, de vader van Van D., is volledig vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.