Onderzoek moet uitwijzen of de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Pride Amsterdam of agenten geradicaliseerd is of dat zijn gedrag het gevolg is van psychische problemen. Dat is vrijdag duidelijk geworden op de eerste inleidende zitting in de rechtbank van Amsterdam.

Verdachte Tahsin E. werd in augustus aangehouden nadat een luchtdrukpistool bij hem was afgeleverd. In de maanden daarvoor zinspeelde hij op een aanslag op Pride Amsterdam, een politiebureau of agenten.

De verdachte deed dit in het openbaar op Twitter en in berichten gericht aan de reclassering. Na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), nam een undercoveragent contact met hem op om te achterhalen wat hij van plan was.

In dat gesprek zou de 31-jarige E. hebben gezegd dat hij ooit een aanslag wil plegen met een kalasjnikov en een bom, maar nog niet weet wanneer. "Dat kon ook over dertig jaar zijn", herhaalde de officier van justitie zijn woorden. Tegen de reclassering zei hij dat er een dag zou komen waarop hij "een agent met een kogel raakt".

Het Openbaar Ministerie (OM) is bekend met de problematiek rond E. Hij zit nog in zijn proeftijd van een straf voor het maken van een ontstekingsmechanisme. Daarmee kon hij op afstand een steekvlam produceren met een aansteker. Een filmpje hiervan stuurde hij naar de reclassering.

De officier zei op zitting dat de verdachte vanwege zijn kwetsbaarheid bewust niet op de terroristenafdeling in Vught is geplaatst, omdat hij dan mogelijk verder radicaliseert.

OM maakt zich zorgen over toestand van verdachte

Het OM zegt zich grote zorgen te maken en wil weten "wat zich in het hoofd" van E. afspeelt, aldus de officier van justitie. Hij zal daarom de komende tijd worden onderzocht door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en een theoloog om uit te zoeken of er sprake is van radicalisering.

E.'s advocaat Inge Raterman legt uit dat haar cliënt de neiging heeft om te provoceren. Hij doet aan zelfmedicatie en woonde begeleid.

De volgende inleidende zitting is in januari en de zaak wordt vermoedelijk in februari inhoudelijk behandeld.