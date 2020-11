De politie heeft vrijdagochtend een achttienjarige vrouw uit Rotterdam aangehouden na de bedreiging van een docent die in zijn lokaal een spotprent had hangen. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij een bericht op sociale media heeft gepost waardoor anderen "strafbare feiten richting de school en docent hebben gepleegd", aldus de politie.

De docent van het Emmauscollege in Rotterdam is na de bedreigingen ondergedoken, meldde NRC woensdagavond.

In het lokaal hing een spotprent van cartoonist Joep Bertrams over de aanslag op Charlie Hebdo. Op de tekening stond een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd. Volgens NRC hing de spotprent al vijf jaar in de klas.

Volgens Omroep-Brabant is er ook in Den Bosch een leraar bedreigd na het tonen van een cartoon van de profeet Mohammed.

Vanuit de politiek, werkgevers en werknemers is met afschuw gereageerd op de ontwikkelingen. "Tot onze ontsteltenis hebben de acties in het kader van de vrijheid van meningsuiting op scholen in Rotterdam en Den Bosch geleid tot onrust en zelfs tot bedreigingen", schreef minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) woensdagavond in een brief aan de Kamer.

Omdat het onderzoek nog loopt doen het Openbaar Ministerie en de politie geen verdere mededelingen.