In veel gebieden start vrijdag grijs en vooral in het zuiden koud. De zon breekt in de ochtend steeds vaker door, in de middag wisselen zon en wolken elkaar af.

Bij een zwakke zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. Vrijdagavond is het helder en koelt het flink af. In een groot deel van het land zakken de temperaturen in de nacht van vrijdag op zaterdag tot net boven het vriespunt.

Zaterdag verloopt vrij zonnig en droog. Met maxima van 12 tot 17 graden is het zachter.

