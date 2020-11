Ruim acht miljoen Nederlanders hebben inmiddels hun keuze ingevuld in het Donorregister. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meldt in een persbericht dat het aantal inschrijvingen in de afgelopen maanden sterk steeg doordat iedereen die dat nog niet had gedaan een brief thuisgestuurd kreeg.

De brief werd in september verstuurd, toen ongeveer 7,4 miljoen mensen hun keuze in het register hadden bekendgemaakt. In november 2019 stonden nog 6,8 miljoen mensen ingeschreven.

Van de mensen die momenteel ingeschreven staan, kiest 51,1 procent ervoor orgaandonor te zijn. 37,6 procent wil dit niet en 11,3 procent laat de keuze over aan een ander.

Op 1 juli werd de nieuwe donorwet van kracht. Hierdoor wordt iedereen die ook na de brieven van het ministerie geen voorkeur heeft ingevuld automatisch ingeschreven met 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Hierover zal ook een bevestigingsbrief worden verstuurd.

Oorspronkelijk moesten mensen tot 1 juli de kans hebben om hun keuze vast te leggen, maar uiteindelijk kregen Nederlanders hier langer de tijd voor. Minister Martin van Rijn voor Medische Zorg vond dat mensen al genoeg aan het hoofd hadden door de coronacrisis.