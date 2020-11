Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er sterke aanwijzingen dat Ridouan T. beschikt over een dodenlijst waar nog tientallen namen op staan. Naast criminele contacten gaat het om journalisten, officieren van justitie en politiemedewerkers, blijkt donderdag uit de beslissing om de hoofdverdachte in het Marengo-proces langer vast te houden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Het bestaan van die dodenlijst wordt gebaseerd op onder meer verklaringen van de kroongetuige, observatiemateriaal van verschillende beoogde slachtoffers en telecom- en bakengegevens.

"Het onderzoek (in het Marengo-proces, red.) heeft laten zien dat als eenmaal een moordopdracht is uitgezet, deze vaak - al is het na jaren - wordt uitgevoerd", aldus de landsadvocaat, die namens de Staat verweer voerde tegen overplaatsing van T.

Daarnaast vreest het OM voor wraakacties van T. vanwege zijn aanhouding. Ook acht justitie hem in staat om mensen vanuit minder strenge detentie aan te sturen om niet alleen moorden te plegen, maar ook aanslagen op gebouwen of bij zijn zaak betrokken instituten uit te voeren. T. zou dankzij de handel in cocaïne kunnen teren op een groot netwerk en dito vermogen.

'T. vormt een onaanvaardbaar maatschappelijk risico'

T. blijft in de EBI vastzitten, omdat de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) concludeert dat T. bij een eventuele ontsnapping "een onaanvaardbaar maatschappelijk risico vormt".

Overigens is niet vastgesteld dat er sprake is van een extreem vluchtrisico. Informatie over het plan om T. uit de EBI te bevrijden, is volgens de commissie niet voldoende getoetst aan de "actualiteit, betrouwbaarheid en concreetheid". Deze informatie is in de afgelopen maanden binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Ook zijn er geen aanwijzingen dat T. zich tijdens zijn detentie heeft beziggehouden met criminele activiteiten. In de EBI worden alle handelingen van de man nauwgezet gevolgd en vastgelegd.

Procespartijen worden extra beveiligd

In de zaak Marengo worden vele procespartijen, zoals rechters, extra beveiligd. Ook John van den Heuvel, journalist van De Telegraaf, wordt al geruime tijd beveiligd. Vorig jaar liet hij weten dat hij door T. is bedreigd.

T. werd in december 2019 aangehouden en staat terecht voor het geven van de opdracht voor verschillende liquidaties. Daarnaast wordt hij verdacht van het laten vermoorden van Derk Wiersum (de advocaat van de kroongetuige Nabil B.) in september 2019 en B.'s broer in maart 2018. Hij wordt hier (nog) niet voor vervolgd.

T. ontkent dat hij in staat is een ontsnapping te organiseren en zegt dat hij ten onrechte wordt afgeschilderd als een grote crimineel.

Zijn advocaat Inez Weski zegt niet te weten waarop het OM baseert dat haar cliënt over een dodenlijst zou beschikken. "Ze hebben die verdenking op geen enkel moment kunnen onderbouwen en dan is het lastig je daar tegen te verweren", aldus Weski.