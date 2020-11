Bij een pluimveebedrijf in de Gelderse plaats Puiflijk is de vogelgriep vastgesteld, laat het ministerie van Landbouw donderdag weten in een persbericht. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en een bedrijf in de buurt geruimd. Beide bedrijven hebben zo'n 100.000 hennen.

Vorige week werd de vogelgriep al vastgesteld bij een bedrijf in het Gelderse dorp Altforst, dat binnen een straal van 3 kilometer van het bedrijf in Puiflijk ligt. Zes bedrijven binnen dit gebied worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht.

Bij beide bedrijven zijn de dieren besmet geraakt met de voor mensen besmettelijke, hoogpathogene H5-variant van de vogelgriep. Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft een vervoersverbod voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond beide bedrijven afgekondigd.

Sinds twee weken geldt een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven in Nederland, na de ontdekking van besmette knobbelzwanen in het Utrechtse Kockengen. Het ministerie heeft aanvullende maatregelen aangekondigd voor eigenaren van hobbyvogels, die ervoor moeten zorgen dat hun dieren niet met watervogels in contact komen.

Trekvogels uit Rusland namen vogelgriep mogelijk mee

De twee knobbelzwanen in Utrecht zijn vermoedelijk besmet geraakt doordat trekvogels uit Rusland het vogelgriepvirus hebben meegenomen. In Rusland is al meerdere keren melding gemaakt van vogels met vogelgriep.

De afgelopen weken zijn door heel Nederland dode vogels gevonden, onder meer op de Waddeneilanden. Aangeraden wordt om de vogels niet aan te raken en ze te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre.

In 2003 werd de Nederlandse pluimveesector hard getroffen door de vogelpest van het type H7N7. Bij 1.349 pluimveehouderijen werden kippen, kalkoenen en eenden gedood. In totaal werden 30,7 miljoen landbouw- en hobbydieren geruimd.