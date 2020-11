De donderdag begint met temperaturen die dicht bij het vriespunt liggen en plaatselijk ook met mist. Die mist kan lang blijven hangen en het wordt dan hooguit 8 graden. Elders schijnt de zon geregeld.

In de middag trekken vanuit het noorden wolken het land in. Bij weinig wind wordt het 11 à 12 graden.

In de nacht naar vrijdag wordt het opnieuw koud en is er ook kans op mist, waarna vrijdag overdag bijna overal de zon weer doorbreekt. In de zonnige gebieden is het wederom 10 tot 12 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.