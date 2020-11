De docent aan het Emmauscollege in Rotterdam is ondergedoken, nadat hij eerder bedreigd werd vanwege een spotprent. Dat meldt NRC woensdagavond.

In het lokaal hing een spotprent van cartoonist Joep Bertram die gaat over de aanslag op Charlie Hebdo. Op de tekening stond een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

Volgens NRC hing de spotprent al vijf jaar in de klas. De krant schrijft dat een groep islamitische meisjes wilden dat de spotprent van het bord verdween. Ze zouden hebben gezegd dat de docent zich schuldig maakte aan godslastering. Ook zou de leraar tevergeefs hebben willen uitleggen dat de man op de cartoon niet de profeet Mohammed, maar een jihadist is.

Daarna wordt op sociale media een foto van de tekening gedeeld. Dat gaat vervolgens viraal. De docent ontvangt bedreigingen in verband met de spotprent. De politie neemt de zaak "uiterst serieus" en neemt volgens eigen zeggen zichtbare en onzichtbare maatregelen om de man te beschermen

Meerdere docenten zouden zich niet meer veilig voelen

Onlangs werd in de klas stilgestaan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. De leraar werd vorige maand onthoofd in een voorstad van Parijs, nadat hij in een les over vrijheid van meningsuiting een spotprent van de profeet Mohammed had getoond.

In een brief aan de ouders heeft de schoolleiding van het Emmauscollege laten weten geschrokken te zijn. "We stellen alles in het werk om onze school voor iedereen een veilige plek te laten blijven, zodat de leerlingen morgen in alle rust naar school kunnen", aldus de schoolleiding.

Desondanks hebben meerdere docenten van het Emmauscollege tegen NRC gezegd dat zij zich op dit moment niet meer veilig voelen, aldus de krant.