Alle zwembaden in Nederland moeten hun deuren toch volledig sluiten, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Dat meldt ZwembadBranche woensdagavond. Dinsdag werd in een bericht van de Rijksoverheid nog aangegeven dat er een uitzondering werd gemaakt voor zwemlessen voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Over de sluiting van de zwembaden in Nederland bestond verwarring. Sportscholen mogen wel openblijven, enkel groepslessen mogen niet meer plaatsvinden.

André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) reageert op de sluiting van de zwembaden. "De zwembaden hebben in de afgelopen maanden enorm hun best gedaan om veilig en verantwoord de bezoekers te ontvangen. Zodat kinderen konden leren zwemmen, volwassen vitaal konden blijven en ouderen fit. Maar hoewel de overheid aangeeft waarde te hechten aan het sporten, mag het zwembad niet openblijven."

De sluiting van de zwembaden is een onderdeel van de extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om de besmettingscijfers in Nederland sneller te laten dalen.