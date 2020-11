Bij de berging van een Duits vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog zijn woensdag menselijke resten gevonden. Het toestel crashte tijdens de oorlog in het buurtschap Millingen, onderdeel van de Overijsselse gemeente Dalfsen.

De bergingsdienst van Defensie is sinds maandag bezig met het wrak. Het is de eerste keer dat in Nederland een Duits wrak uit de oorlog wordt geborgen. Waarschijnlijk duurt de actie ongeveer anderhalve week.

De stoffelijke resten zijn gevonden in wrakdelen. De identiteit van de persoon is niet bekend. Laboratoriumonderzoek moet uitwijzen om wie het gaat. Vermoedelijk betreft het de piloot van de Messerschmitt Bf109, die op 30 januari 1944 uit de lucht geschoten werd.

In die tijd vonden in Oost-Nederland hevige luchtgevechten plaats tussen de geallieerden en de Duitse bezetter. Op 30 januari werden in totaal acht Duitse toestellen neergehaald. Vier van de acht piloten zijn tot nu toe nooit teruggevonden.

De Messerschmitt Bf109 crashte tijdens de oorlog in het Overijsselse buurtschap Millingen. (Foto: ANP)

Landelijk worden tientallen oorlogswrakken geborgen

De berging van het wrak maakt deel uit van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken, dat in 2019 van start is gegaan. Doel is de dertig tot vijftig oorlogswrakken met vermoedelijk nog stoffelijke resten aan boord op te graven, zodat nabestaanden zekerheid krijgen over het lot van een vermist familielid.

Burgemeester Erica van Lente noemt de vondst in Millingen "een mooi resultaat." De Duitse autoriteiten zijn inmiddels ingelicht.

De bergingsactie is maandag gestart en duurt naar verwachting ongeveer anderhalve week. (Foto: ANP)