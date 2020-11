Het onderzoek naar de mogelijk verdachte situatie op Utrecht Centraal dat na het incident van dinsdag werd ingesteld, is afgerond, meldt de politie woensdag. Er is geen sprake meer van een dreigende situatie.

Rond 19.00 uur dinsdagavond ontving de politie Utrecht een melding over een verdachte situatie in een trein. Een passagier in de trein zou iets verdachts of zorgelijks hebben geroepen. Uiteindelijk werden er twee personen aangehouden.

Het treinstation werd uit voorzorg ontruimd en de omgeving werd afgezet. Uit onderzoek na het incident bleek volgens de politie echter dat er geen sprake was van wapens of explosieven. De twee personen bleken niets met het incident te maken hebben. Zij zijn weer vrijgelaten en zijn ook geen verdachten meer.

Volgens de politie bleek onder andere uit verhoor van getuigen dat er geen sprake was van een dreigende situatie.