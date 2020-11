Na een vrij frisse nacht begint de woensdag met afwisselend flink zonnige periodes en enkele wolkenvelden. Het kwik stijgt tot 10 à 12 graden.

Het blijft overwegend droog, alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Er staat een zwak tot matige westelijke wind. Op de Wadden kan het soms vrij krachtig waaien.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag blijven de weersomstandigheden rustig, met een grote kans op mist of nevel. Het koelt af naar 5 tot 2 graden, in het zuidoosten kan het lokaal licht vriezen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.