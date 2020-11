De politie heeft dinsdagavond twee personen aangehouden, nadat station Utrecht Centraal eerder op de avond ontruimd werd vanwege een dreigende situatie in een trein. Dat bevestigt de politie aan NU.nl. Het station is inmiddels weer vrijgegeven.

De betrokkenheid van de aangehouden personen wordt onderzocht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Aan het begin van de avond ontving de politie een melding dat een treinpassagier iets verdachts of zorgelijks zou hebben geroepen, waarna een onderzoek werd opgestart.

In het kader van het onderzoek werd het station ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. Er reden geen treinen meer van en naar Utrecht Centraal.

De NS berichtte eerder op Twitter dat het om een bommelding zou gaan, maar meldde later dat die informatie niet klopt.

Op foto's was te zien dat er zwaarbewapende agenten op het station rondliepen. Ook werd het station afgezet met rood lint.

Rond 20.15 uur werd het station weer vrijgegeven. Volgens de NS kan het enige tijd duren voordat het treinverkeer weer op gang komt. Reizigers worden geadviseerd de reisplanner in de gaten te houden en zo mogelijk hun reis uit te stellen.

Dit bericht wordt aangevuld.