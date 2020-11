In Utrecht wordt het centraal station dinsdagavond ontruimd, meldt de politie aan NU.nl. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is stilgelegd. De NS meldt op Twitter dat het om een bommelding zou gaan, maar dit is nog niet bevestigd. De politie doet op dit moment onderzoek in een trein.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie zegt een melding te hebben ontvangen dat een treinpassagier iets verdachts of zorgelijks zou hebben geroepen, maar tot op heden is er niemand aangehouden.

De politie is op dit moment op zoek naar de passagier. In kader van het onderzoek wordt het van belang geacht het station te ontruimen en het treinverkeer tijdelijk stil te leggen.

De NS bericht op Twitter dat er sprake zou zijn van een bommelding. Dit is nog niet bevestigd door de politie.

Ook bevestigt de NS dat het treinverkeer gestremd is. Er rijden geen treinen meer van en naar Utrecht. Centraal. Het treinverkeer ligt tot zeker 21.30 uur stil, meldt een woordvoerder aan NU.nl. Wie toch de trein wil pakken wordt geadviseerd de reisplanner in de gaten te houden.

Op foto's is te zien dat er zwaarbewapende agenten op het station rondlopen. Ook is het station afgezet met rood lint.