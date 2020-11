De berging van het loshangende deel van het ontspoorde metrostel in Spijkenisse is dinsdag voltooid, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het voorste gedeelte van het metrostel is rond 17.30 uur losgemaakt en naar beneden getakeld.

"Inmiddels staat het metrostel veilig op de grond. Vanavond wordt het voertuig weggebracht voor verder onderzoek. Morgen worden de werkzaamheden in Spijkenisse hervat", meldt de veiligheidsregio.

Sinds 8.00 uur dinsdagochtend waren bergers bezig om het ontspoorde metrostel, dat op een beeld van een walvisstaart rust, op te takelen. Het ontkoppelen van de verschillende onderdelen van het metrostel duurde langer dan van tevoren was voorzien. Het bleek moeilijker dan gedacht om de stukken van elkaar los te krijgen.

Het metrotoestel schoot in de nacht van zondag op maandag door een stootblok, om vervolgens op 10 meter hoogte op een kunstwerk achter het metrostation te blijven hangen. Er zaten geen passagiers in het voertuig en niemand raakte gewond.

De metrobestuurder is inmiddels door de politie gehoord en naar huis gestuurd. De zwarte doos van de metro zal worden uitgelezen om te achterhalen wat er precies gebeurd is.