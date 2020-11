Een docent van het Emmauscollege in de Rotterdamse wijk Oosterflank is bedreigd in verband met een spotprent die in een klaslokaal heeft gehangen. Dat bevestigt de politie dinsdag aan NU.nl na berichtgeving door het AD en Rijnmond. De politie zegt de bedreigingen "uiterst serieus" te nemen en heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Volgens de Rotterdamse politie zijn de bedreigingen online geuit. "Er wordt momenteel uitgezocht wie er achter de bedreigingen zit", meldt de politie op Twitter.

Over de aard en de omvang van de veiligheidsmaatregelen kan nog niets gezegd worden. Het gaat volgens de politie om zichtbare en onzichtbare maatregelen "om ervoor te zorgen dat de bedreigingen stoppen". Er wordt in elk geval extra gesurveilleerd.

In een brief aan de ouders heeft de schoolleiding dinsdag de situatie uitgelegd. "Er is helaas ophef ontstaan over een spotprent die in een lokaal heeft gehangen", zo staat in de brief.

Een dag eerder werd er op de school nog samen met de leerlingen stilgestaan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. De leraar werd vorige maand onthoofd in een voorstad van Parijs, nadat hij in een les over vrijheid van meningsuiting een spotprent van de profeet Mohammed had getoond.

Spotprent is cartoon over aanslag op Charlie Hebdo

Volgens de schoolleiding van de Rotterdamse school hebben enkele leerlingen aanstoot genomen aan de spotprent, een foto gemaakt en die op sociale media gedeeld, die is vervolgens viraal gegaan. Daarover werd op sociale media heftig gereageerd. De cartoon is van cartoonist Joep Bertrams en gaat over de aanslag op Charlie Hebdo.

De leiding van de school schrijft onder meer: "Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen. Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega's zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel."

In de brief laat het Emmauscollege weten te zijn geschrokken van de ophef en daarover overleg te voeren met onder meer de politie. "We stellen alles in het werk om onze school voor iedereen een veilige plek te laten blijven, zodat de leerlingen morgen in alle rust naar school kunnen", aldus de schoolleiding.