Twee mannelijke chimpansees zijn dinsdagochtend ontsnapt uit hun verblijven en hierop doodgeschoten, zo meldt DierenPark Amersfoort. Er zijn geen bezoekers of medewerkers gewond geraakt bij het incident.

Het lijkt er volgens de dierentuin op dat er een menselijke fout is gemaakt bij het sluiten van de verblijven.

Toen de ontsnapte dieren werden gespot door medewerkers, is een protocol genaamd 'Dier Ontsnapt' in gang gezet. Alle bezoekers zijn in veiligheid gebracht.

"De twee mannelijke chimpansees vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment de beslissing gemaakt om de chimpansees dood te schieten."

'Verdoving duurt in zo'n situatie te lang'

Het verdoven van de twee dieren was in deze situatie geen optie, legt een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl uit. "Een verdoving is uiteraard voorbereid, maar het duurt ongeveer tien minuten tot een kwartier voordat het effect van een verdoving merkbaar is bij een chimpansee. Chimpansees bewegen zich erg snel voort en zouden zich daarom binnen dat tijdsbestek binnen, maar ook buiten het park kunnen verplaatsen."

De zegsvrouw beklemtoont dat zich in die periode al "een ramp "had kunnen voltrekken en daarom was het niet verantwoord om te gaan verdoven."

De dierentuin noemt het een zwarte dag. "De twee chimpansees, Mike en Karibuna, maken al zeer lange tijd deel uit van de chimpanseegroep in ons park. Voor onze medewerkers en bezoekers bieden wij slachtofferhulp."