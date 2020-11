De 31-jarige Hagenaar die van betrokkenheid bij de verdwijning van een vijftienjarig meisje uit Berghem wordt verdacht, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) seks met haar gehad. Ook was hij in bezit van kinderporno, meldt het OM dinsdag.

De man uit Den Haag is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog zeker veertien dagen langer blijft vastzitten.

De politie verstuurde woensdag een AMBER Alert na de verdwijning van het vijftienjarige meisje uit het Noord-Brabantse dorp. Zij werd een paar uur later gevonden.

Het meisje werd afgelopen vrijdag voor het laatst voor haar verdwijning gezien. Zij stapte toen in Berghem bij de verdachte in de auto. De politie meende dat ze in "zorgwekkend gezelschap" verkeerde en mogelijk in levensgevaar was.

Volgens het OM reed hij met haar naar zijn huis. "Uit onderzoek is gebleken dat zowel het meisje als de verdachte op de hoogte was van het feit dat er naar haar werd uitgekeken. Desondanks werd geen contact opgenomen met de politie."

De telefoon van de verdachte bevatte seksueel getinte video's die zijn aangemerkt als kinderporno. Over twee weken wordt opnieuw gekeken naar zijn voorlopige hechtenis. Het OM zegt vanaf nu terughoudend te zijn met het delen van informatie om de privacy van het meisje te beschermen