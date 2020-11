DierenPark Amersfoort is dinsdagochtend ontruimd, omdat er een of meerdere dieren ontsnapt waren. Volgens de dierentuin kon de ontsnapping de bezoekers in gevaar brengen.

Kort na de ontruiming kon de dierentuin melden dat de situatie onder controle is. Omdat DierenPark Amersfoort wil onderzoeken wat er is gebeurd, blijft het park de rest van de dag gesloten.

Omstanders laten aan De Gelderlander weten het om ontsnapte apen ging. De dierentuin zegt tegen NU.nl dat dit nog niet bevestigd kan worden. Ook is nog niet gemeld of het dier ongeschonden gevangen kon worden.

Later verwacht de dierentuin met meer informatie te komen.