De politie-eenheden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben over het algemeen juist gehandeld tijdens de protesten van Black Lives Matter (BLM) begin juni, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een op donderdag verschenen rapport. Wel wordt aangeraden bij toekomstige protesten meer rekening te houden met bijzondere omstandigheden, zoals de invloed van influencers op de opkomst, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus in gesprek met NU.nl.

De drie demonstraties, die op 1, 2 en 3 juni plaatsvonden, hadden elk een heel ander verloop. Dat gaf de inspectie aanleiding om de handelwijze van de politie voorafgaand en tijdens de demonstraties te onderzoeken. De inspectie concludeert na interviews met de verschillende politie-eenheden dat zij, met de informatie die beschikbaar was, "hebben gehandeld zoals van haar verwacht mag worden".

Maar er zijn er ook aandachtspunten. Zo kwamen er tijdens het Black Lives Matter-protest in Amsterdam ongeveer veertienduizend mensen naar de Dam, terwijl er - gezien de anderhalvemeterregel - ruimte was voor ongeveer de helft.

"Tijdens het inschatten van de opkomst in Amsterdam is de invloed van besloten socialemediagroepen en influencers onderschat", legt Korvinus uit. "Ook was het mooi weer en was de lockdown net versoepeld. Met dit soort bijzondere omstandigheden moet voortaan meer rekening gehouden worden."

Vorige maand concludeerden onafhankelijke onderzoekers dat de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (de zogeheten driehoek) niet goed communiceerden in aanloop naar het protest op de Dam. Dat lijkt haaks te staan op dit positievere rapport, maar de twee zijn niet vergelijkbaar. Het onderzoek van de inspectie focust zich namelijk enkel op de informatievoorziening en besluitvorming van de politie, dus niet op hoe de drie partijen met elkaar overlegden.

Protest Den Haag verliep zonder problemen door locatie



In Den Haag verliep het Black Lives Matter-protest zonder grote problemen. Ook hier kunnen lessen uit worden getrokken, zegt Korvinus. Volgens hem heeft het rustige verloop grotendeels te maken met het feit dat het Malieveld overzichtelijker is en makkelijker te monitoren valt hoeveel demonstranten naar het protest onderweg zijn. "Dat ligt bij de Dam, waar ook veel horeca zit, veel ingewikkelder."

Ook op de locatie in Rotterdam, vlak bij de Erasmusbrug, bleek het uiteindelijk niet mogelijk om de vereiste afstand te bewaren. "Ook met de locatie kan nadrukkelijker rekening worden gehouden."

Tot slot laten de demonstraties volgens het rapport het belang van zogeheten politienetwerkteams zien, die voor en tijdens de demonstraties goed contact onderhouden met de organisaties en demonstranten.

"Het politienetwerkteam heeft goed en persoonlijk contact met de betrokkenen, waardoor er beter gemonitord en gehandhaafd kan worden", zegt Korvinus. "Daarom bevelen we de korpschef aan extra aandacht te geven aan dit team."