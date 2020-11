De berging van het ontspoorde metrostel in Spijkenisse is dinsdagochtend van start gegaan. Het voertuig is klaargemaakt om op te hijsen. Vanaf 8.00 uur proberen bergers het ontspoorde metrostel van het kunstwerk, een beeld van een walvisstaart, te takelen waar het nu op rust.

Maandag is de omgeving al voorbereid voor de berging, door bomen en struiken te snoeien en ruimte te maken voor de apparatuur.

De veiligheidsregio heeft mensen opgeroepen hulpverleners de ruimte te geven en niet naar de plek te komen waar de metro van de Rotterdamse vervoerder RET door het stopblok is geschoten.

Het metrotoestel schoot in de nacht van zondag op maandag door een stopblok, om vervolgens op 10 meter hoogte op een kunstwerk achter het metrostation te blijven hangen. Er waren geen passagiers in het toestel en niemand raakte gewond.

Zwarte doos moet meer informatie geven over ongeluk

Gedurende de dag heeft de veiligheidsregio een plan opgesteld om het toestel veilig weg te halen. De metrobestuurder is door de politie gehoord en naar huis gezonden. De zwarte doos van de metro zal worden uitgelezen om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Het bizarre ongeluk was wereldnieuws. Media op alle continenten maakten maandag melding van de metro die op een enorme walvisstaart balanceerde.