Het is vandaag wisselend bewolkt. In de middag neemt de kans op forse buien toe.

De dag begint zonnig en droog, maar later neemt de bewolking toe en trekken buien van het zuidwesten naar het noordoosten over het land.

Ook kan het aan zee opnieuw enige tijd flink waaien met kans op zware windstoten.

Met maxima rond 12 graden is het een stuk minder zacht dan de afgelopen dagen.

In de namiddag is de zon weer wat vaker te zien. In de avond kunnen weer buien voorkomen aan de kust, en in het noordwesten met kans op hagel en onweer.

