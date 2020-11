De rechtbank in Amsterdam heeft maandag boetes tot 450 euro en werkstraffen tot 58 uur opgelegd aan 24 personen die zich schuldig hebben gemaakt aan opruiing en discriminatie tijdens een sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018. De opmerkingen werden geplaatst onder een livestream van de intocht op de Facebook-pagina van journalist Clarice Gargard.

Op de beelden was een demonstratie te zien van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Gargard deelde deze beelden om haar steun voor de demonstratie uit te spreken. Daarop volgde een stroom aan beledigingen.

De rechtbank oordeelt dat er in achttien gevallen sprake was van opruiing met en zonder discriminerende aspecten. Drie personen maakten zich schuldig aan discriminatie en twee mensen zijn veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie.

"Alle verdachten gebruikten in hun opmerkingen grove taal en sommigen lieten zich daarbij zeer kwetsend uit over zwarte mensen", aldus de rechtbank. "Een aantal van hen riep anderen op om ook te discrimineren. Het discrimineren van mensen vanwege hun ras is onacceptabel."

"Sommige verdachten zetten met hun woorden bovendien aan tot mishandeling of zelfs moord of doodslag op de demonstranten", vult de rechtbank aan.

OM handelde volgens rechtbank onzorgvuldig

De rechtbank merkte op dat van de 7.600 reacties die werden geplaatst er maar tweehonderd zijn onderzocht, "terwijl er sprake was van veel meer mogelijk strafbare reacties". De rechtbank noemt het handelen van het Openbaar Ministerie (OM) onzorgvuldig.

Vijftien van de verdachten moeten ook een bedrag tot 150 euro betalen aan Gargard. De vrouw liet eerder weten zich ernstig bedreigd te hebben gevoeld door de opmerkingen, omdat ze niet wist of ze deze serieus moest nemen.