De politie heeft in augustus een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag, zo blijkt uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie (OM). Een van de doelwitten van Tahsin E. zou Pride Amsterdam geweest zijn.

E. zou online hebben gezocht naar informatie over chemische stoffen waarmee je explosieven kunt maken. Een van die stoffen had hij al in zijn bezit, evenals zaken als een injectiespuit en een maatbeker.

Via zijn sociale media heeft de man ook een en ander verteld over zijn plannen. Op Twitter plaatste hij de vraag of iemand een AK-47 te koop had, omdat hij "die nodig had voor de Gay Pride Parade". Ook schreef hij bij een video van een computerspel waarop iemand werd doodgeschoten de tekst "Jew spotted".

Niet alleen Pride Amsterdam, maar ook de politie en Joodse mensen zouden zijn doelwit kunnen worden. Via WhatsApp zei hij dat agenten stinkdieren waren en dat ze een paar kogels door hun voorhoofd wilden hebben. Vervolgens schreef hij de tekst "die dag komt nog wel".

Op Discord, een chatprogramma dat veel gebruikt wordt door gamers, zei hij dat hij van plan was om sterke explosieven te maken, waarbij hij ook de chemische stoffen noemde die hij wilde gebruiken. Volgens het OM zocht de man ook naar jihadistisch gedachtegoed.

De 31-jarige man staat vrijdag in een niet-inhoudelijke zitting voor de rechter.