Hulpdiensten zijn maandag waarschijnlijk nog uren bezig met de berging van de ontspoorde metro in Spijkenisse, zo laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Ook is de metrobestuurder meegenomen voor verhoor.

In de nacht van zondag op maandag schoot de metro door een stopblok, waarna het voertuig op een kunstwerk belandde en sindsdien 10 meter boven de grond hangt. Vanwege de complexiteit van de berging zal het waarschijnlijk lang duren voordat de metro verplaatst kan worden.

Volgens de veiligheidsregio is het namelijk nog een hele onderneming om de metro te verplaatsen. "Wij zijn eerst aan het kijken hoe we dit apparaat op een veilige manier zo gezekerd krijgen dat het niet verder naar beneden kan zakken of vallen", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Pas als de metro gezekerd is kan overgegaan worden naar het bergen van de metro.

Bestuurder verhoord en zwarte dozen uitgelezen

Er wordt nog onderzocht hoe de metro door het stootblok heeft kunnen rijden. De directeur van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET, Maurice Unck, vertelt tegen Rijnmond dat de metro bij het eindpunt automatisch had moeten remmen.

"Er zitten altijd zwarte dozen in dit soort toestellen", aldus Unck. "Die worden nu uitgelezen door de Inspectie. We wachten af wat daar uitkomt. Het heeft niet zoveel zin om nu te gaan speculeren."

De veiligheidsregio laat weten dat de metrobestuurder is aangehouden en wordt verhoord over het incident.

De ontspoorde metro trekt veel bekijks in Spijkenisse. Mensen wordt opgeroepen niet meer naar de plek van het incident toe te komen en hulpverleners de ruimte te bieden.