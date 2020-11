In de zaak tegen Sjonny W., die wordt verdacht van het doden van drie vrouwen, zijn nieuwe getuigen gehoord. Dat werd maandag duidelijk tijdens een inleidende zitting in het hoger beroep van de zaak. Ook werd bevestigd dat er een nieuw DNA-spoor van een van de slachtoffers is ontdekt.

Naar aanleiding van een verklaring van een van de getuigen is in Amsterdam opnieuw gezocht naar de nog altijd vermiste Sabrina Oosterbeek. Haar lichaam is hierbij niet gevonden.

W. wordt verdacht van het ombrengen van Oosterbeek en twee andere vrouwen: Monique Roossien en Mirela Mos. Alleen in het laatste geval werd W. schuldig bevonden aan doodslag. De 47-jarige man kreeg hiervoor veertien jaar cel en tbs.

W. zit sinds juni 2017 vast. Drie maanden daarvoor verdween Oosterbeek. W. is voor zover bekend de laatste persoon die haar in Amsterdam in levenden lijve heeft gezien. Ze was verslaafd aan drugs en W. verstrekte haar verdovende middelen. Soms deed hij dat in ruil voor seks.

DNA-spoor koppelt W. aan slachtoffers

Op het moment van zijn aanhouding werd W. ook verdacht van de moorden op de prostituees Roossien en Mos. Het lichaam van Mos werd in stukken teruggevonden in een aantal vuilniszakken. Op een van die vuilniszakken zat een DNA-spoor van W.

Vrijdag berichtte De Telegraaf dat in een van de zakken ook een DNA-spoor van Roossien is gevonden. Deze vondst is maandag tijdens de zitting bevestigd. Eerder werd al een DNA-spoor van Roossien gevonden op de achterbank van Mos' auto. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit verdacht, omdat W. de enige link tussen de twee vrouwen is.

Hoe waardevol dit nieuwe DNA-spoor is, moet nog blijken. De verklaring van de getuige die zich bij de politie heeft gemeld, is volgens de verdediging ongeloofwaardig. Dit zou ook blijken uit het feit dat Oosterbeeks lichaam is niet gevonden.

De rechtbank neemt op 16 november een beslissing over de verzoeken tot nader DNA-onderzoek.