De politie heeft zondag opnieuw een minderjarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 73-jarige Arnhemmer. Eerder werden al zes minderjarigen en en een achttienjarige jongen opgepakt. Een van hen is inmiddels geen verdachte meer.

De nieuwe verdachte is een minderjarige jongen uit Arnhem.

In totaal zitten er nu zes jongeren vast. Drie verdachten zijn vrijdag al voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vrijdag werd een minderjarige jongen uit Westvoort heengezonden, hij wordt niet langer gezien als een verdachte.

Zondagavond is nog een verdachte heengezonden, maar hij blijft wel een verdachte in de zaak. De drie andere verdachten worden in de loop van maandagochtend voorgeleid.

Woensdagavond werd rond 21.15 uur een 73-jarige man in het Arnhemse Spijkerkwartier mishandeld door vijf personen, die daarna op de vlucht sloegen. De man overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Er is nog weinig bekend over de mogelijke toedracht van de mishandeling. De politie is nog bezig met een uitgebreid onderzoek hiernaar en doet geen uitspraken tot dat is afgerond.