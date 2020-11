Milton T., de man die door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op een hardloper mei vorig jaar in Groningen, kan zich nog maar weinig herinneren van die dag. Zijn advocaat zegt maandag in de rechtbank van Groningen te twijfelen of T. wel in staat is om de rechtszaak tegen hem te volgen en vroeg om uitstel. Dit werd afgewezen.

Bij T. zijn psychische problemen vastgesteld en volgens zijn advocaat Natacha Harlequin is de man maandag extra vermoeid en geeft hij wel antwoord op vragen, "maar doet hij dit alleen uit beleefdheid". De vragen zouden niet bij hem binnenkomen.

Deskundigen die de man hebben onderzocht, lieten in de rechtszaal weten dat de spanningen van de zaak bij T. voor problemen kunnen zorgen. Tegelijkertijd zal dit niet op korte termijn veranderen en hoort dit bij zijn medische toestand. De rechter besloot daarop door te gaan.

De man werd zijn eerdere verklaring bij de politie voorgehouden, over wat er volgens hem is gebeurd op 14 mei 2019. Die avond op het Jaagpad in Groningen werd de 27-jarige Hidde Bergman tijdens het hardlopen ogenschijnlijk vanuit het niets doodgestoken.

In de buurt van het lichaam werd een zogenoemd foedraal gevonden, een hoesje van een mes. Aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde werd DNA van T. aangetroffen. Het hoesje zou kunnen passen bij het mes waarmee Bergman is doodgestoken, maar dat is nooit boven water gekomen.

Ook zeggen getuigen de verdachte 14 mei op het Jaagpad te hebben zien lopen.

Verdachte spreekt over doden mensen

T. heeft tegen de politie verklaard zich niets van de fatale avond te kunnen herinneren, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de man. Wel vertelde hij stemmen te horen, dat hij bang was dat mensen hem wilden dwingen tot seks met mannen en personen hem wilden vernederen.

Het horen van stemmen is ook de verklaring van T. voor de audiofragmenten die op zijn telefoon zijn gevonden. Daarop zegt hij opnieuw mensen te gaan doden, maar de man legt op zitting uit dat hij dit deed om de stemmen in zijn hoofd af te schrikken.

Deskundigen die de man hebben onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) komen later aan het woord. Dinsdag wordt de strafeis uitgesproken.