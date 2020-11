Voor het eerst sinds het begin van de weermetingen heeft het kwik op 2 november in De Bilt de 18,6 graden gehaald. Deze temperatuur werd al vroeg in de ochtend gemeten, meldt Weerplaza. Het record ligt ruim een graad boven het oude dagrecord, dat in 2014 werd gevestigd.

Dit is het zoveelste warmterecord dat dit jaar is gesneuveld. "Ter vergelijking: er is dit jaar nog geen enkel kouderecord gebroken", licht Wilfred Janssen van Weerplaza toe. "Dus ik denk dat we na elf maanden wel van een trend kunnen spreken."

De meteoroloog noemt zulke hoge temperaturen in november "absurd". Sinds de weermetingen in Nederland in 1901 van start gingen, werd in november in De Bilt slechts twee keer eerder een temperatuur hoger dan 18,6 graden gemeten. Op 3 november 2005 raakte het kwik 18,7 graden aan, op 6 november 2018 werd het zelfs 19 graden.

De hoge temperaturen worden op dit moment veroorzaakt door warme lucht uit Afrika. "In de winter draagt de zon nauwelijks bij aan het opwarmen van de lucht", legt Janssen uit. In de loop van maandag is de kans op regen en bewolking in grote delen van het land overigens aanzienlijk.

Rest van de week: lagere temperaturen en zelfs vorst en mist

In dat geval zal de temperatuur weer iets dalen. "Dan worden de weersomstandigheden vooral bepaald door een hogedrukgebied in plaats van een warme golf uit het zuiden." Deze trend houdt de komende dagen naar verwachting aan. De gemiddelde temperatuur zal dan dalen naar 11 of 12 graden, wat gebruikelijker is voor deze tijd van het jaar.

In de nachten liggen dan ook vorst en mist op de loer, waardoor de temperaturen vermoedelijk nog verder zakken. Over de rest van de winter doet Janssen met klem geen uitspraken.