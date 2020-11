Bij een woningbrand in Assendelft maandagochtend is een gezin van twee volwassenen en drie kinderen gewond geraakt. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn twee van hen zwaargewond.

De brand brak iets na 06.30 uur uit in het huis aan de Zomerzon in het Noord-Hollandse dorp. Meerdere eenheden van de brandweer en de ambulancedienst zijn uitgerukt.

De vijf bewoners zijn door de brandweer uit de woning gehaald en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 07.30 uur was de brand geblust. Hoe de brand in de woning is ontstaan is nog onbekend.