Het wordt een extreem zachte dag, de temperatuur in het zuidoosten kan stijgen tot wel 20 graden. In Noord-Holland en Friesland komen zware windstoten voor.

Afgelopen nacht was ook erg zwoel, de temperatuur kwam in het hele land niet onder de 15 graden.

Overdag is er veel bewolking en in de ochtend is het meest droog. In de middag regent het tijdelijk harder, waarna het opklaart en kouder lucht het land in stroomt.

De temperatuur voelt zomers aan, de kans bestaat dat er warmterecords worden gebroken voor 2 november. In het noordwesten wordt het maximaal 17 graden en in het zuidoosten kan de grens van 20 graden worden doorbroken.

Vooral langs de noordwestkust kan het stormachtig waaien vanuit het zuidwesten en het KNMI heeft voor de provincies Noord-Hollnad en Friesland dan ook code geel afgekondigd. In de tweede helft van de middag neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten.

Vanaf dinsdag is het een stuk kouder met overdag 11 of 12 graden.

