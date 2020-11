Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is in de nacht van zondag op maandag een metro door een stootblok geschoten. Het voertuig kwam op een kunstwerk terecht en bleef op een hoogte van ongeveer 10 meter hangen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 0.30 uur en hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zaten geen passagiers in de metro. De machinist is niet gewond geraakt en heeft het voertuig zelfstandig kunnen verlaten. Volgens een woordvoerder van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET is de machinist wel voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten zijn maandagochtend nog druk bezig met de berging van de metro. De berging zal nog enige tijd in beslag nemen, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

61 Metro in Spijkenisse schiet van de baan en belandt op kunstwerk

Het metrostation De Akkers in Spijkenisse is het eindpunt van de metrolijnen C (vanuit Capelle aan den IJssel) en D (Rotterdam). Aan het einde van het spoor, het zogenoemde staartspoor, staat het kunstwerk Walvisstaarten van architect en beeldend kunstenaar Maarten Struijs. Het gaat om twee grote walvisstaarten van polyester. Het metrostel is op een van de staarten en vlak boven een wandelpad tot stilstand gekomen.

De woordvoerder van de RET kon nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval. Zo is het onduidelijk of de spoorbeveiliging goed functioneerde. Maandag zal daarover worden gesproken met de veiligheidsregio. Ook zal worden bekeken hoe het metrostel op een veilige manier kan worden geborgen.

Aangezien het ongeluk aan het einde van het metrospoor heeft plaatsgevonden, denkt de RET-woordvoerder dat het incident geen gevolgen voor de dienstregeling zal hebben.