De politie heeft in de Overijsselse plaats Vroomshoop zeven personen aangehouden tijdens een inval in een drugslaboratorium. Het lab bevond zich in een groot bedrijfspand, waar ook een sportschool is gevestigd. Het is nog niet bekend om wat voor drugs het gaat. Ook is niet duidelijk hoeveel er is aangetroffen.

De inval in het pand aan de Afrikalaan maakte deel uit van een lopend onderzoek. Omdat agenten niet wisten wat ze er konden verwachten, werden gespecialiseerde eenheden ingezet. Ook is een woning in het naburige Beerzerveld doorzocht.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of het drugslab bij de sportschool was ontdekt of in een ander bedrijf.

De aangehouden verdachten zijn een 57-jarige man en een 44-jarige vrouw uit de gemeente Ommen, twee mannen (van 24 en 33 jaar) uit Arnhem, een 56-jarige man uit Vroomshoop en twee mannen (van 32 en 39 jaar) zonder bekende woon- of verblijfplaats.