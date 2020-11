De week begint maandag warm en stormachtig, met temperaturen tussen de 17 en 20 graden en zware windstoten langs de noordwestkust.

Maandagmiddag trekt er een regengebied in oostelijke richting over het land. Ondanks de hoge temperaturen koelt het door de regen maandagavond toch flink af.

Dinsdag is het gedaan met de warmte en wordt het maximaal 12 graden. Er kan dinsdag nog hier een daar een bui vallen, maar de dagen erna blijft het droog.

Woensdag is het droog en breekt de zon zelfs af en toe door. Wel is het fris, met temperaturen tussen de 10 en 12 graden. In de nacht van woensdag op donderdag kan het landinwaarts zelf afkoelen tot het vriespunt.

Donderdag begint door de kou met lokaal dikke mist. Later lost de mist op en kan de zon af en toe doorbreken, met temperaturen van rond de 10 graden.

Zon breekt door in het weekend

Vanaf vrijdag laat de zon zich nog vaker zien. Vrijdagochtend kan er lokaal nog wel dikke mist zijn, maar in de loop van de ochtend lost deze op.

De zaterdag begint fris, met in de ochtend landinwaarts temperaturen rond het vriespunt. Later op de dag breekt de zon steeds vaker door en kan de temperatuur oplopen naar ongeveer 13 graden.

Zondag wisselen zon en wolken elkaar af en kan er ook af en toe een bui vallen.

