Zeker 139 burgemeesters zijn voorstander van een landelijk verbod op het dragen van een mes bij jongeren, het verkopen van messen aan jongeren of allebei, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Van de 355 Nederlandse gemeenten vulden 194 burgemeesters de vragenlijst in over een mogelijk landelijk messenverbod. Van de ondervraagde burgemeesters is 22 procent voorstander van een verbod op het dragen van messen, 14 procent is voorstander van een verkoopverbod. Daarbij is 36 procent voor een messenverbod in combinatie met een verbod op het verkopen van messen.

Burgemeesters die voorstander zijn van het messenverbod zien het controleren van schoolkluisjes (76 procent) en preventief fouilleren op straat (58 procent) als goede opties om een mogelijk messenverbod te handhaven

Jongeren lijken steeds vaker te zijn betrokken bij steekincidenten. De gemeente Zaanstad besloot daarom vorige week per direct het dragen van van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens te verbieden.

Zaanse burgemeester Jan Hamming wil met het verbod kunnen optreden als iemand gevaarlijke voorwerpen bij zich heeft die niet onder de Wet Wapens en Munitie vallen, zoals messen. Burgemeester Hamming gaat nog in gesprek met de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de verkoop van messen aan minderjarigen aan banden te leggen.

Winkels zelf al gestopt met mesverkoop aan kinderen

Meerdere winkels besloten al eerder al vrijwillig te stoppen met de verkoop van messen aan kinderen. Winkelketen Action besloot dit in de zomer, nadat wijkagenten uit de Zaanstreek in korte tijd meerdere jongeren op straat hadden betrapt met messen uit de winkel.

IKEA, Xenos en HEMA kondigde in september aan te stoppen met het verkopen van messen aan jongeren onder de zestien jaar.

De politie zei in maart dat het aantal jongeren dat bij messengeweld betrokken is, is gestegen. Cijfers zijn echter niet makkelijk te achterhalen. "Messen zijn een veelgebruikt wapen. Niet alleen jongeren gebruiken ze. Of de toename van betrokken minderjarigen een ontwikkeling is die doorzet, is op dit moment niet te zeggen. Maar het is hoe dan ook zorgelijk en iets om goed in de gaten te houden", zegt Anja Schouten, portefeuillehouder Jeugd bij de politie.