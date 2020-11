De politie heeft op meerdere plekken in het land moeten optreden tegen illegale feesten die werden bijgewoond door tientallen personen. Agenten hebben tientallen boetes uitgedeeld en ook enkele personen aangehouden. De politie in Amsterdam benadrukt dat "de tijd van waarschuwen echt voorbij is" en dat zij indien mogelijk zoveel mogelijk personen zullen beboeten en apparatuur in beslag zullen nemen.

In Amsterdam werden drie feesten gestopt. In een woning aan de Gustav Maherlaan waren zestig mensen aanwezig. Hierbij zijn de eigenaren van de woning en iemand die als portier leek te werken beboet.

Aan de Anthony Fokkerweg werden 46 mensen beboet, nadat 40 personen vluchtten bij aankomst van de agenten. Eén persoon is aangehouden omdat deze een agent een kaakslag gaf en een andere omdat diegene zich niet kon identificeren. De politie nam hier dj-apparatuur in beslag.

Twintig personen werden betrapt in een woning aan de Leidsekruisstraat. Eén persoon werd aangehouden die niet voldeed aan een vordering van de politie en agenten namen een muziekbox in beslag.

Zeventig mensen in vakantiehuisje bij Halfweg

Zeventig mensen waren op een halloweenfeest afgekomen in een vakantiehuis voor acht personen in Halfweg, in de gemeente Haarlemmermeer.

In dezelfde gemeente is er aan de Parellaan in Hoofddorp ook een feest beëindigd, waarbij handhavers en de politie meerdere boetes hebben uitgedeeld.

Drie feesten beëindigd in Zeeland

In de Zeeuwse plaatsen Goes, Terneuzen en 's-Heer Abtskerke hebben agenten ook illegale feesten beëindigd. In alle gevallen ging het om jongeren die met te veel personen waren samengekomen.

In Terneuzen ging het om tien jongeren van tussen de vijftien en achttien jaar oud. Negen van hen zijn beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen, de tiende wist weg te rennen.

Twintig tot dertig jongeren van 18 tot 21 jaar oud hadden een feest gehouden in een woning in Goes. Zij zijn allemaal beboet en hun gegevens zijn genoteerd.

Negen jongeren van 19 tot 22 jaar zijn beboet nadat zij samen waren gekomen in een bouwkeet in 's-Heer Abtskerke. Een 21-jarige is hierbij aangehouden en vastgezet in een politiecel omdat hij een agent beledigde. Hij zal zondag worden gehoord.

77 Politie beëindigt illegaal feest in Limburgs bosgebied

Mensen uit heel Nederland komen af op feest in Weesp

Tientallen personen uit heel Nederland zijn afgekomen op een feest in Weesp, meldt de politie van Gooi en Vechtstreek. Hierbij zijn verschillende waarschuwingen en boetes uitgedeeld.

Tot dertig jongeren feestten in bos Prinsenbeek

Omwonenden hadden in Prinsenbeek de politie gebeld wegens een feest in een bosperceel in Prinsenbeek, in de gemeente Breda. Dit feest was vermoedelijk al langere tijd gaande toen de agenten arriveerden.

De politie heeft het feest stilgelegd en de geluidsapparatuur in beslag genomen. Alle 25 personen zijn beboet. Drie aanwezigen zijn aangehouden omdat zij zich niet konden legitimeren.

Honderd boetes bij illegaal feest in Limburg

De politie heeft in Limburg honderd bekeuringen uitgedeeld bij een feest in een bosgebied in de gemeente Meerssen. De mobiele eenheid (ME) moest hierbij ter plaatse komen om het feest te beëindigen. Elf mensen zijn aangehouden omdat zij geen identificatie bij zich hadden.

De organisatoren van dit feest riskeren een boete van 4.000 euro.