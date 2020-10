Dat vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag op meerdere plekken in het land 'coronafeesten' zijn gehouden, leidt tot onbegrip bij de politie.

In Utrecht werd een feest opgerold aan de Oudegracht, waar meer dan vijftig mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Om het feest te kunnen beëindigen, moest de politie wapenstokken gebruiken.

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de noodzakelijke maatregelen aantrekken. En dat we soms zelfs geweld moeten gebruiken om bij dit soort incidenten goed op te kunnen treden", schrijft de politie in een verklaring.

"Met z'n allen moeten we dit virus terugdringen, maar op deze manier wordt dat wel heel lastig."

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten vindt het een "schande" dat de politie en boa's wapenstokken moesten gebruiken om het feest te kunne beëindigen. Hij benadrukt daarnaast dat de politie streng blijft handhaven.

'Jullie zijn toch ook jong geweest?'

Niet alleen in Utrecht werden illegale feestjes ten einde gebracht. In Rotterdam weigerden dertig studenten de deur open te doen voor de politie. Ook probeerden ze zich te verstoppen in de tuin van het pand.

"Wij hebben geprobeerd om een en ander uit te leggen", schrijft de politie van Rotterdam op Facebook. "Maar van het overgrote deel van de studenten kregen wij geen begrip. Want: hadden wij niks beters te doen? En: 'Jullie zijn toch ook jong geweest?'"

Ook in Angerlo, bij Doesburg, werd een feest opgerold. In Dordrecht kregen negentien jongeren een bon.