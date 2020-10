De zaterdag kenmerkt zich door zonnige periodes en zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Later in de middag kan het gaan regenen.

De ochtend begint met bewolking en in het noorden nog met wat motregen. Vanuit het zuiden trekken vervolgens periodes met zon het land over.

Het kwik loop op naar 15 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuidoosten.

Later in de middag gaat het in Zeeland regenen en in de avond volgt de rest van het land.

Daarbij trekt de tot dan toe matige zuiden- tot zuidwestenwind langs de kust aan tot kracht 6, mogelijk 7.

Zondag heeft de zon het moeilijk en regent het af en toe. Toch is het nog erg zacht met maxima van 15 tot 17 graden.

