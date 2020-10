Het kabinet roept scholen en leraren op om maandag stil te staan bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs stellen dat voor in een brief aan vakbonden en koepelorganisaties. Maandag wordt ook in Frankrijk stilgestaan bij de moord op Paty.

"Wij vragen iedereen in het onderwijs maandag stil te staan bij het belang van de vrijheid van meningsuiting", schrijven Slob en Van Engelshoven aan onder meer de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV, de vereniging van universiteiten VSNU, de PO-Raad en de VO-raad. "Op welke manier dan ook het beste past, laten we ons solidair tonen", schrijven de ministers.

Slob en Van Engelshoven werden door hun Franse ambtgenoot gevraagd om ook in Nederland stil te staan bij de moord.

De vlag op Nederlandse scholen kan maandag halfstok, leraren kunnen met elkaar en/of leerlingen in gesprek gaan of er kan een minuut stilte worden gehouden, stellen de ministers voor.

Paty werd tijdens wandeling onthoofd

De 47-jarige Paty werd twee weken geleden tijdens een wandeling van school naar huis onthoofd door een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst, nadat hij in zijn klas spotprenten van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over vrijheid van meningsuiting.

De aanslagpleger is door politieagenten doodgeschoten. Elf andere verdachten, onder wie familieleden van de dader, zijn opgepakt.

CNV Onderwijs heeft zich al achter de oproep geschaard. "Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen wijze en passend bij zijn of haar school en leerlingen of studenten stilstaat bij de kernwaarden van onze democratie. Waar leraren in vrijheid en veiligheid over moeten kunnen spreken met hun leerlingen en studenten", aldus voorzitter Jan de Vries. "Uiteraard verschilt de manier waarop dat kan per school en per leeftijd."