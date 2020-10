De 20-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam afgelopen augustus, zou die dag ook in de richting van drie anderen hebben geschoten. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt vrijdag dat dit uit de tenlastelegging blijkt.

De verdachte, El Y., verschijnt woensdag voor het eerst voor de rechter op verdenking van het doodschieten van Van Wijk.

Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten bij het water in park De Oeverlanden in Amsterdam. Voorafgaand aan het incident zou onenigheid tussen de vrienden van Van Wijk en de groep rondom de schutter zijn ontstaan.

De vrienden van Van Wijk dachten dat de andere groep naar hen keek en uit was op een horloge. Volgens ooggetuigen is toen het horloge gestolen, waarna Van Wijk ruzie zou hebben gekregen met de daders. Hierop zou hij zijn neergeschoten.

Uit de aanklacht blijkt volgens AT5 dat El Y. ook in de richting van een ander persoon zou hebben geschoten. Dit slachtoffer stond volgens justitie oog in oog met de verdachte. Het OM stelt dat El Y. "rakelings langs" dit slachtoffer heeft geschoten.

Veerle Hammerstein, de advocaat van El Y., laat aan AT5 weten dat de stelling van het OM niet klopt. "Er zijn 43 getuigen gehoord, allemaal omstanders. Er is heel wisselend verklaard. Volgens getuigen was er een discussie gaande, die ontaardde in het schieten op de grond, maar het is absoluut niet zo dat mijn cliënt in de richting van andere personen heeft geschoten, zoals het OM beweert", aldus Hammerstein.

Verdachte heeft bekend geschoten te hebben

Mede dankzij verklaringen van getuigen konden in augustus vijf verdachten worden opgepakt. Een van de gearresteerden, El Y. uit Amsterdam, heeft bekend geschoten te hebben.

Hij zit nog in voorarrest. El Y. wordt primair verdacht van moord, dan wel gekwalificeerde doodslag of doodslag. Gekwalificeerde doodslag betekent dat iemand om het leven is gebracht om een ander strafbaar feit, zoals in dit geval diefstal, te verhullen. Hij wordt ook verdacht van afpersing.

Een van de andere arrestanten bleek niets met de zaak te maken te hebben, maar is voor een ander strafbaar feit vastgezet. Hij zou de wapenwet hebben overtreden. Drie andere arrestanten zijn wegens gebrek aan bewijs inmiddels vrijgelaten.