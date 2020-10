Komend weekend begint met zon, maar eindigt met wolken en regen op de meeste plaatsen in het land. Het is niet koud met temperaturen rond de 15 graden.

Zaterdag is er eindelijk weer wat ruimte voor de zon, meldt Weerplaza. Het blijft lang droog en de temperatuur is zacht met zo'n 15 graden. De wind waait uit het zuiden of zuidwesten en is meestal matig, aan zee is de wind vrij krachtig.

Op zondag is er een heel ander weerbeeld te zien. Bewolking overheerst en van tijd tot tijd valt er regen. De zuidwestenwind neemt daarbij iets in kracht toe.

Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt het nog iets zachter met 16 of 17 graden. Koud is het dus niet, maar de regen kan soms een spelbreker zijn.