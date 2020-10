In twintig jaar tijd is de wolf in Duitsland uitgegroeid van uitgestorven diersoort naar een dier met 128 roedels en 35 wolvenparen. Een spectaculaire groei, aldus Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.

De wolf vestigde zich voor het eerst in Duitsland in 2000, na een afwezigheid van 130 jaar. Tussen 1 mei 2019 en 30 april 2020 zijn er in Duitsland meer dan 160 gebieden vastgesteld waarin wolvenwelpjes worden geworpen.

"Voor een zoogdier van dit formaat is dat een enorme toename", aldus Lelieveld. Wolven werpen slechts een keer per jaar jongen, waardoor de snelheid waarmee ze hun verspreidingsgebied kunnen uitbreiden beperkt is.

Opvallend in Duitsland is dat veel puberwolven nadat ze hun roedel verlaten zich blijven vestigen in het noordoosten van Duitsland.

"De dichtheid wolvenroedels in de regio Saksen is de laatste jaren alleen maar toegenomen", vertelt Lelieveld. "Het is een fijn leefgebied met veel reeën, zwijnen en herten. De wolven laten zich niet zo snel afschrikken door mensen of andere wolven in de buurt."

Door de toename van het aantal wolven in Duitsland komen er ook steeds meer wolven naar Nederland. In 2018 heeft een wolf zich voor het eerst op de Veluwe gevestigd, inmiddels zijn er dertien wolven in Nederland, waarvan één koppeltje met jongen.

En het blijft waarschijnlijk niet bij die dertien wolven. "Als de dieren in Nederland zich net zo ontwikkelen als in Duitsland, zouden we hier over twintig jaar wel tientallen wolventerritoria kunnen hebben", denkt Lelieveld.

Het Nederlandse verspreidingsgebied van de wolven zal zich waarschijnlijk ook uitbreiden. "Alle provincies met hogere zandgronden en bebossing waarin geschuild kan worden zijn een mogelijk territorium voor de wolf. Of dat nou in Overijssel, Gelderland, Drenthe, Brabant of Flevoland is."