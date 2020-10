De politie heeft donderdag in een loods in Breda zo'n 2.000 liter chemicaliën aangetroffen. Volgens experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat het vermoedelijk om grondstoffen voor de productie van de zwaar verslavende opiaat fentanyl.

Het is voor het eerst dat grondstoffen voor deze drug in Nederland zijn aangetroffen, laat de politie Breda weten.

De chemicaliën werden aangetroffen in jerrycans met een inhoud van 25 liter en tonnen met een inhoud van 200 liter. In diezelfde loods ontdekten agenten ook nog honderden lege jerrycans en andere materialen waarmee de chemicaliën verwerkt kunnen worden.

Uit onderzoek moet nog blijken wat de functie van de Bredase loods was. Zo kan er mogelijk een drugslab in aanbouw zijn aangetroffen, maar kan de loods ook zijn gebruikt als doorvoerlocatie van de chemicaliën.

Fentanyl is een zwaar verslavende opiaat. Het is vijftig keer krachtiger dan heroïne en honderd keer zo krachtig als morfine. Het gebruik van fentanyl kan bij kleine hoeveelheden al gevaarlijk zijn. De drug zorgt vooral in de Verenigde Staten voor veel problemen.