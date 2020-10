Zeker 25 rechercheurs houden zich bezig met het onderzoek naar de fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem, laat de politie vrijdag weten. Donderdagmiddag zijn een achttienjarige jongen en vier minderjarigen opgepakt.

De opgepakte jongeren komen uit Rozendaal, Westervoort en Arnhem. De vijf verdachten zitten nog vast en zullen de komende dagen verhoord worden over de mogelijke toedracht en het motief.

De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden, waaronder die van dashcams in auto's die mogelijk zijn langsgereden tijdens de mishandeling.

Woensdag rond 21.15 uur werd het slachtoffer in het Arnhemse Spijkerkwartier belaagd door vijf personen, die daarna op de vlucht sloegen. De man overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Hoe de politie de jongeren op het spoor is gekomen, is nog onbekend. De politie startte woensdagavond direct een uitgebreid onderzoek naar het incident en deed onder meer een oproep via Burgernet om uit te kijken naar verdachten.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem noemde de fatale mishandeling donderdag "een afgrijselijke, monsterlijke misdaad die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving". Op de plek waar de mishandeling plaatsvond, zijn bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken door buurtbewoners.