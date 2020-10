De zon laat zich vandaag sporadisch zien, want het blijft overwegend bewolkt vandaag. In het noorden kan daar af en toe wat regen of motregen uit vallen.

Bij een stevige zuidwestenwind is het met 14 tot 16 graden wel behoorlijk zacht.

Vanavond en komende nacht verandert er weinig aan dit weerbeeld.

