Een 73-jarige man is overleden aan de gevolgen van een zware mishandeling woensdagavond in de Spijkerstraat in Arnhem. De man werd belaagd door vijf mensen, die op de vlucht zijn geslagen.

De mishandeling vond rond 21.15 uur plaats. De man raakte zwaargewond en overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, aldus de politie donderdag.

De politie startte woensdagavond direct een uitgebreid onderzoek in het Arnhemse Spijkerkwartier en deed een oproep via Burgernet om uit te kijken naar vijf zwart geklede personen. Eén verdachte droeg een witte hoody, meldt de politie.

Het is niet duidelijk waarom de groep het slachtoffer aanviel. De politie doet donderdagochtend opnieuw onderzoek in het Spijkerkwartier en vraagt getuigen zich te melden.